Високопоставен командир от елитните сили „Радуан“ на „Хизбула“ е бил убит при израелски удар в южните предградия на Бейрут на 6 май. Това заяви източник, близък до групировката, цитиран от АФП.

Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията е атакувала „командира на силите „Радуан“ на „Хизбула“. Източникът, пожелал анонимност, уточни пред АФП, че е убит Малек Балут – оперативен командир в подразделението „Радуан“.

Най-малко седем души загинаха при израелски удари в Южен Ливан

Ливанската държавна агенция NNA съобщи, че „израелски бойни самолети са нанесли удар по Гобейри“ в южните предградия на столицата – бастион на „Хизбула“.

Бейрут и южните му предградия не бяха подлагани на израелски удари от 8 април, когато мащабни атаки в Ливан отнеха живота на над 350 души.

Новият удар идва на фона на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че има „много добър шанс“ за постигане на мирно споразумение с Иран. „Хизбула“ въвлече Ливан във войната в Близкия изток на 2 март, след като атакува Израел в подкрепа на своя съюзник Иран.

Израелската армия призова жителите на 12 селища в Южен Ливан да се евакуират

Оттогава израелските удари в Ливан са убили над 2700 души и са разселили повече от един милион души, особено в южната и източната част на страната и в южните квартали на Бейрут.

Въпреки че на 17 април влезе в сила примирие, Израел продължи многократно да нанася удари по Ливан, най-вече в южните райони, а „Хизбула“ отвърна с атаки срещу израелски военни.

Редактор: Никола Тунев