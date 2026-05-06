В Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ - домът на новите изтребители F-16 Block 70 – българските пилоти и авиационни инженери разказаха за обучението си в САЩ, подготовката за работа с модерната техника и промените в базата след пристигането на новите самолети.

Пилотът капитан Светослав Пентиев, преминал обучение в Съединените щати, определи пътя си до изтребителя като сбъдната мечта. „Всичко е като един сън. Всеки един от нас си е мечтал да започне да лети, а когато се случи, осъзнаваш, че мечтата не е била напразна“, каза той. По думите му подготовката включва симулатори, брифинги, наземни занятия и изпитвания по всички системи на самолета.

Пентиев подчерта, че работата на пилота изисква изключителна концентрация и самоконтрол: „Основното е да можеш да загърбиш всичко в личен план преди да се качиш в самолета“. Той допълни, че критичните ситуации се тренират постоянно, за да може реакцията да бъде мигновена при реален инцидент.

Авиационният инженер капитан Ивайло Каменов обясни, че неговата основна задача е да гарантира безопасността на полетите. „Огромен обем информация, комуникация с инженерно-технически и летателен състав, планиране и работа с регламентиращи документи“, посочи той. Каменов допълни, че F-16 разполага със съвременна дигитална система за диагностика, която значително улеснява откриването и отстраняването на технически проблеми.

Командирът на авиобазата полк. Методи Орлов съобщи, че инфраструктурата е напълно модернизирана - включително пистата, складовете и системите за сигурност. По думите му усвояването на новия изтребител е дълъг процес, който в други държави отнема между две и половина и четири и половина години. „Всяко прибързване би забавило придобиването на способности“, посочи той.

Орлов допълни, че очаква в базата да пристигнат още обучени пилоти от САЩ, като процесът по подготовка на екипите продължава с пълна сила.