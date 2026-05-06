Бюджетният въпрос ще бъде един от основните политически въпроси, които новата власт ще трябва да реши, и то много смело. Това каза председателят на БСП Крум Зарков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Има два пътя - единият е да вземеш дълг, другият е да увеличиш някои данъци. Първият вариант е предпочитан, той може би изглежда най-безболезнен, но е доста опасен. Когато казвам да се покачат данъци, не казвам, че според нас трябва да покачат данъците на всички българи, а на онези, които имат далеч повече отколкото е необходимо. За сметка на това да намалиш на тези, които ще бъдат ударени първи от голямата криза, която идва”, посочи Зарков.

Той коментира още, че бюджетът за следващата година трябва да започне да се изготвя още през септември, да бъде широко разискван и внесен в парламента през ноември.

Зарков коментира и състоянието на българската армия. „Армията по цял свят е стожер на държавност. Нашата държавност беше сериозно наранена и това повлия на състоянието на армията. От друга страна, отбраната на една страна е винаги обществена система, а обществените системи в България бяха сериозно ударени от един меркантилизъм и търсене на бързи пари. В армията и отбраната винаги има много пари, сега въпросът е те наистина да стигат там, където е необходимо”, заяви той.

По отношение на резултатите от изборите на 19 април Зарков посочи, че оставането на БСП извън парламента е безпрецедентна ситуация, която ще изисква действия без ясен аналог. „Разбирам моето председателство като организацията на един процес, който да доведе до отскок на БСП”, отбеляза той.

