Децата бежанци у нас ще имат възможност да оцветят мечтите си в конкурса за детска рисунка „Нарисувай ми мечта“, който организира Държавната агенция за бежанците. Целта е популяризиране на правото на щастие и благополучие за всяко дете, независимо от неговата националност, раса и религия. Гости по темата в предаването „Социална мрежа” са Румяна Атанасова, директор „Социална дейност и адаптация” в ДАБ и Десислава Антова, ПР на ДАБ.

„Конкурсът се организира всяка година и в него участват децата, които са настанени в сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на ДАБ. Тази година новото е, че включваме и децата с временна закрила, които също могат да участват и да подават своите рисунки до 28 май. За да участват в конкурса, децата и техните родители трябва да попълнят декларация, която могат да изтеглят от сайта на агенцията”, каза Десислава Антова.

Румяна Атанасова коментира, че мечтата на тези деца са семейството и дома. „Децата рисуват майката, таткото и детето, хванати заедно, както и дом, къща – това им липсва най-много”, каза тя.

