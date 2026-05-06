Трима пациенти със съмнение за хантавирус са евакуирани от кораба MV Hondius и вече пътуват към Нидерландия, където ще получат медицинска помощ. Това съобщи генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус.

По думите му организацията продължава да координира действията си с оператора на кораба, както и с правителствата на Кабо Верде, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия.

„Благодарим на всички, които участват в операцията. Към този момент общият риск за общественото здраве остава нисък“, посочва Гебрейесус в изявление, публикувано в социалната мрежа X.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Сред евакуираните от кораба MV Hondius има и британски гражданин, потвърдиха от външното министерство на Нидерландия. Става дума за 56-годишен мъж, заедно с 41-годишен нидерландец и 65-годишен германец. Тримата се транспортират с два отделни полета и ще бъдат настанени в специализирани болници в Европа, пише „Би Би Си“.

Междувременно операторът на кораба - Oceanwide Expeditions - уточни, че плавателният съд остава на котва край Кабо Верде и самата евакуация все още не е била извършена към момента на последната им информация, а е планирана за сутрешните часове местно време.

От компанията посочват, че двама от пациентите са с остри симптоми и ще бъдат прегледани веднага след качването им на самолета. Третият човек е бил в близък контакт с пасажер, починал на борда на 2 май.

Допълнително към кораба пътуват двама специалисти по инфекциозни болести от Нидерландия, които ще останат на борда и след отплаването му от Кабо Верде. На кораба вече има медицинско лице.

След приключване на медицинските операции крайната дестинация на MV Hondius остава Канарските острови. Въпреки това местните власти вече изразиха притеснения и се противопоставят на акостирането на кораба там.

Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално снощи, че ще приеме на Канарските острови засегнатия от хантавирус круизен кораб.

