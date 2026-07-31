Снимка: БГНЕС
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Промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване влизат в сила от днес
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Държавният бюджет за 2026 г. влиза в сила от 1 август
До 22.00 ч. в петък винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародвания Бюджет 2026.
Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети.
Какви са новите цени на винетките, които влизат в сила от 1 август
От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си. Увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове.Редактор: Никола Тунев
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