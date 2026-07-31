До 22.00 ч. в петък винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародвания Бюджет 2026.

Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети.

Какви са новите цени на винетките, които влизат в сила от 1 август

От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си. Увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове.

Редактор: Никола Тунев