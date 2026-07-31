В петък времето ще бъде слънчево и ясно. В следобедните часове ще е горещо, като термометрите в по-голямата част от страната ще отчитат максимални стойности в интервала от 31 до 36 градуса. За столицата се очакват около 32 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от изток.

По Черноморието ще бъде топло, а слънцето ще е придружено от разхлаждащ слаб до умерен източен бриз. Дневните температури по крайбрежието ще останат малко по-ниски спрямо тези във вътрешността на страната и ще варират между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода ще е приятна – между 24 и 25 градуса, а вълнението ще бъде сравнително слабо, от порядъка на 2 до 3 бала.

Любителите на високопланинския туризъм също ще се радват на ясно и слънчево време. Вятърът там ще бъде ориентиран от североизток, отново със слаб до умерен интензитет. На надморска височина от 1200 метра максималните температури ще достигнат приятните 26 градуса, докато по високите части (около 2000 метра) въздухът ще бъде по-свеж със стойности от около 18 градуса.

Редактор: Цветина Петрова