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През летния месец мегаватчас ще ни струва 39,43 евро
КЕВР утвърди цена на природния газ за месец август. През летния месец ще плащаме 39,43 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Независимо от повишението спрямо предходния месец, цената е с близо 30 на сто по-ниска от фючърсите на международните борси, подчертават от регулатора.
На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. На проведеното на 30.07.2026 г. открито заседание „Булгаргаз“ коригира първоначалното си ценово предложение и предложи повишение поради нов източник за доставката. Дружеството променило намеренията си недоставените газови количества от Азербайджан да бъдат заместени с добив от Чирен, тъй като преценило, че през лятото е целесъобразно да се нагнетява. Недостигащото количество в микса е заместено с газ от налични количества в Турция, което повишава крайната цена. Комисията прие като основателни тези мотиви.
„Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30% по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.Редактор: Калина Петкова
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