КЕВР утвърди цена на природния газ за месец август. През летния месец ще плащаме 39,43 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Независимо от повишението спрямо предходния месец, цената е с близо 30 на сто по-ниска от фючърсите на международните борси, подчертават от регулатора.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. На проведеното на 30.07.2026 г. открито заседание „Булгаргаз“ коригира първоначалното си ценово предложение и предложи повишение поради нов източник за доставката. Дружеството променило намеренията си недоставените газови количества от Азербайджан да бъдат заместени с добив от Чирен, тъй като преценило, че през лятото е целесъобразно да се нагнетява. Недостигащото количество в микса е заместено с газ от налични количества в Турция, което повишава крайната цена. Комисията прие като основателни тези мотиви.

„Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30% по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Редактор: Калина Петкова