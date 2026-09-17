В Районния съд в Пловдив продължава процесът по случая „Дебора“. На днешното заседание съдът изслушва експерти, изготвили автотехническа и техническа експертизи по делото, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Подсъдим е Георги Георгиев от Стара Загора. Срещу него са повдигнати обвинения за причиняване на многостепенна средна телесна повреда на Дебора Михайлова, извършена според прокуратурата с особена жестокост и по особено мъчителен начин. Той отговаря пред съда още за принуда и за отправени закани с убийство.

Делото „Дебора“ продължава при закрити врата в Пловдив

Процесът се води в Пловдив, след като всички съдии от Районния съд в Стара Загора се отведоха от разглеждането на случая. Първото заседание в Пловдив беше на 28 февруари 2024 г.

Близо година по-късно настъпи нов обрат. На 23 януари 2025 г. защитата на Георгиев поиска отвод на съдебен заседател, а впоследствие целият съдебен състав се оттегли от делото. Това наложи процесът да започне отначало пред нов състав на 28 февруари 2025 г.

Забавянето стана повод Георгиев да предяви иск заради продължителността на производството. Окръжният съд в Стара Загора прие, че претенцията му е частично основателна по отношение на периода до самоотвода на първия съдебен състав. За 11 месеца и 26 дни са били проведени 11 заседания, а през този период подсъдимият е бил с мярка „задържане под стража“.

Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд - Пловдив за забавено правосъдие

Впоследствие Георги Георгиев беше освободен от ареста. В момента той е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.

Редактор: Цветина Петкова