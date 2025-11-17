В Районния съд в Пловдив при закрити врата продължава разглеждането на делото „Дебора“. По думите на адвоката на пострадалата – Слав Даскалов, днес е разпитан един свидетел, а съдът предстои да довърши и разпита на самата Дебора Михайлова, собщи кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова. Потърпевшата дава показания в присъствието на психолог и психиатър, които наблюдават емоционалното ѝ състояние. Според Даскалов процесът се проточва, тъй като е изминало много време и тя възстановява част от детайлите трудно. За заседанието са призовани четири вещи лица.

Прокурор Десислава Калайджиева заяви, че по делото няма нови обстоятелства и то продължава по план.

Дебора Михайлова: Страх ме е и се отчайвам

Адвокат Валентин Димитров, който е защитник на обвиняемия Георги Георгиев, съобщи, че показанията му остават непроменени спрямо предходното заседание. По думите му клиентът му се чувства зле - както заради сериозните обвинения, така и заради здравословни проблеми, свързани с хирургични интервенции, които е претърпял.

В началото на заседанието защитата на Георгиев отново е поискала отвод на резервния съдебен заседател Неврие Шакирова. Адвокат Петко Кънев припомни, че искане за нейното отстраняване беше направено и преди, но съдът тогава го отхвърли. Според Кънев е постъпила информация, взета от публични публикации във Facebook профила на дъщерята на заседателката, в които тя коментира делото, а Шакирова също реагира на тези коментари. Това, според адвоката, поставя под съмнение нейната безпристрастност. Той предупреди, че ако съдът уважи искането, процесът ще трябва да започне отначало за трети път.

След 400 шева и две години по-късно: Дебора написа „Писмо до всички, които усещат с мен”

През юли Пловдивският районен съд освободи Георгиев под парична гаранция от 25 000 лева по обвинения за средна телесна повреда, принуда и закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Впоследствие Окръжният съд намали гаранцията му на 10 000 лева.

Случаят от лятото на 2023 г. предизвика силна обществена реакция и масови протести срещу домашното насилие. Делото беше преместено от Стара Загора в Пловдив и се гледа при закрити врата, за да се избегне разгласяването на чувствителни подробности от личния живот на пострадалата, която участва в процеса като частен обвинител.

