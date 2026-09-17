Снимка: БГНЕС
-
Имат ли бъдеще пътищата на концесии у нас
-
Александър Николов след победата над Полша: Показахме, че сме български лъвове и ще се борим докрай
-
Ремонт на мостово съоръжение променя движението по АМ „Марица“
-
Спортни новини (16.09.2026 - късна)
-
България победи шампиона Полша с 3:2 гейма на Европейското първенство по волейбол
-
Kомандирът, докладвал на Кремъл за превземането на Константиновка, е бил убит
Ще бъде обсъдена и организацията на МВР за предстоящите президентски избори
Министерството на вътрешните работи ще проведе Национално съвещание на ръководния състав.
Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции.
Вътрешният министър събира директори на областни дирекции на съвещание в Пловдив
Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България. За участие в Националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни