Министерството на вътрешните работи ще проведе Национално съвещание на ръководния състав.

Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции.

Вътрешният министър събира директори на областни дирекции на съвещание в Пловдив

Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България. За участие в Националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.