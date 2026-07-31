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Близо две години след инцидент, при който дете беше блъснато в участъка - все още няма решение на проблема
Родители и състезатели от спортните клубове по ветроходство и кану-каяк във Варна отново излязоха на протест.
Причината – липсата на пешеходна пътека на кръстовището между улица „Девня“ и булевард „Република“, където всеки ден десетки деца са принудени да пресичат натовареното кръстовище.
Протест в Севлиево заради закрита автобусна линия до Бургас
Близо две години след инцидент, при който дете беше блъснато в участъка - все още няма решение на проблема, а родителите са категорични, че няма да спрат да настояват за безопасно пресичане, докато не бъде гарантирана сигурността на децата.Редактор: Никола Тунев
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