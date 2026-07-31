В интервю за евровизнионния блог Wiwibloggs изпълнителката заяви, че би се радвала именно столицата да приеме едно от най-големите музикални събития в Европа, като изрази увереност, че София разполага с всички необходими условия да се справи с подобно предизвикателство.

Столична община приветства публичната подкрепа на Дарина Йотова (DARA) за кандидатурата на София да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през следващата година.​

В края на юли ще стане ясно в кой град ще се проведе „Евровизия 2027“​

От Столична община благодариха на DARA за подкрепата и подчертаха, че София разполага с необходимите инфраструктура, организационен опит и капацитет, за да бъде домакин на събитие от такъв мащаб. От администрацията заявяват още, че столицата е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), ако бъде избрана за домакин.

Кандидатурата на София вече е представена пред EBU, а в очакване на окончателното решение от общината изразяват увереност, че с подкрепата на българските изпълнители, културната общност и всички, които застават зад инициативата, столицата може достойно да представи България пред милионите зрители на „Евровизия“ по света.

В надпреварата за домакинството на конкурса остават София и Бургас, а окончателното решение трябва да бъде оповестено днес.

Редактор: Иван Иванов