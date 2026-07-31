Първите два американски самолета цистерни кацнаха в авиобаза "Безмер". Това потвърдиха за NOVA от Министерството на отбраната. Общият брой на машините, които трябва да пристигнат у нас, е до осем, както и на обслужващ персонал до 250 души.

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По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната.Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство.

Самолетите идват иу нас само две седмици, след като се заговори за възможността да бъде дадено разрешение американски военни машини да бъдат базирани в авиобаза „Безмер“ край Ямбол. Именно тогава започнаха и протестите на жителите в района.

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Кметовете на петте общини в региона заявиха, че напрежение към момента по-скоро няма. Според тях обаче има два основни фактора, които обуславят случващото се. Първият е, че хората не са били попитани дали са съгласни с разполагането на самолетите. Вторият са опасенията, които многократно се изразяват, че България може да бъде въвлечена пряко във военен конфликт.

От Министерството на отбраната съобщиха, че към настоящия момент се прилагат всички необходими мерки за охрана и сигурност - както за региона, така и за военните самолети. Мерките за сигурност са изключително засилени. Те се осъществяват както от Военна полиция, така и от военнослужещи. Голям периметър около авиобаза „Безмер“ е под постоянен и строг контрол.