От 3 август 2026 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“ с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията „Български църкви и манастири“.

Цената на монетата при пускането ѝ в обращение е 132 евро (258.17 лева). Тя ще се продава на четири каси в централната сграда на БНБ в София и на четири каси в Касовия център на БНБ, който се намира на столичната улица „Михаил Тенев“.

БНБ пуска колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“ (СНИМКИ)

Снимка: БНБ

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване от името на друг човек е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, той няма право да закупи още една като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

Монети не се продават на младежи, ненавършили 18 години.

Повече за монетата вижте ТУК .

Редактор: Цветина Петрова