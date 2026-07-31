Две папагалчета от рядък и застрашен от изчезване вид са най-новите питомци на зоопарка в белгийския град Брюжелет. Пиленцата са се излюпили в началото на юли и в момента се хранят на ръка от екип от специалисти.

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Те са представители на вида ара на Лиър и са първото потомство на двойка, чийто първи опит за размножаване се е провалил миналата година. Но от зоопарка посочват, че са успели да пресъздадат естествения хабитат на папагалите и те са успели да излюпят свои малки.

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Ара на Лиър са класифицирани като застрашен вид и в дивата природа се срещат само в североизточната част на Бразилия. Частният център за диви животни „Пайри Дайза“ до момента беше единственият в света, където успешно се развъждат видове синьо ара.

Редактор: Станимира Шикова