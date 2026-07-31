Изоставена горна степен на ракета „Фалкон 9" на SpaceX се движи към Луната и се очаква да се разбие в повърхността ѝ със скорост около 8700 километра в час. Ударът, който не е планиран от компанията, ще предостави на учените възможност да изследват последствията от сблъсък на космически отпадък с лунната повърхност.

Ракетният сегмент е останал в космоса след изстрелването през януари 2025 г., когато е извел два лунни модула. Горната степен, с дължина около 12 метра и тегло приблизително 4,5 тона, се е насочила към сблъсък с Луната, като се очаква да падне близо до кратера Айнщайн в западната част на видимото лунно полукълбо.

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Според експерта по космическо проследяване Бил Грей ударът ще освободи енергия, равна приблизително на три тона тротил. Очаква се да се образува кратер с диаметър около 27 метра и дълбочина около 5 метра - твърде малък, за да бъде наблюдаван от Земята, но вероятно достъпен за изучаване от лунни орбитални апарати.

Учените посочват, че самият сблъсък не представлява опасност за Луната или за настоящите космически мисии, но е пример за нарастващия проблем с космическите отпадъци. „Там горе става пренаселено“, казва Бил Грей, който проследява движението на космически обекти.

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Според изследователи подобни контролирани или добре проследени удари могат да помогнат за разбирането на въздействието на космически тела върху лунната повърхност. Наблюденията ще бъдат извършени от лунния разузнавателен орбитален апарат на НАСА и южнокорейския апарат „Данури“, които ще заснемат мястото преди и след сблъсъка.

Това няма да бъде първият случай, при който обект, създаден от хората, се разбива в Луната. През 2009 г. НАСА умишлено насочи космическия апарат LCROSS и ракетен сегмент към лунната повърхност, за да изследва наличието на лед в района на южния полюс. През 2022 г. китайски ракетен сегмент също се удари в обратната страна на Луната.

Редактор: Станимира Шикова