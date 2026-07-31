Снимка: Стопкадър
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Йотова призова офицерите да останат верни на войнската си клетва
Президентът Илияна Йотова участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 на Военната академия. Тя връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и отправи приветствие към офицерите-випускници.
Държавният глава призова офицерите да останат верни на войнската си клетва. Президентът подчерта, че защитата на България е не само дълг и призвание, но и мисия.
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Преди началото на церемонията Йотова прие строя на почетния караул.Редактор: Ивайла Маринова
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