Президентът Илияна Йотова участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 на Военната академия. Тя връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и отправи приветствие към офицерите-випускници.

Държавният глава призова офицерите да останат верни на войнската си клетва. Президентът подчерта, че защитата на България е не само дълг и призвание, но и мисия.

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Преди началото на церемонията Йотова прие строя на почетния караул.

Редактор: Ивайла Маринова