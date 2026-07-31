След като столичната полиция откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгумeр и обяви, че не са годни за консумация, стана ясно, че продуктите не са стигнали до търговската мрежа. Това стана ясно от проверка на Агенцията по храните . Месото е внесено от Бразилия, докато кравето масло е произведено в Европа. До продуктите, които са били съхранявани без етикет, са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините.

Д-р Сергей Иванов от „Активни потребители” каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че от БАБХ се опитват „да замажат случая”. „Оказва се, че според полицията има нарушение, а според БАБХ – няма. Това се получава не за пръв път. Дали трябва да се притесняват потребителите? Да, трябва. Българите изяждат голямо количество от такъв тип месо”, каза лекарят.

Той обясни, че количеството месо реално е един тир и преминало доста голямо разстояние.

„От фирмата твърдят, че месото е за консумация от животни. Това обаче лесно се проверява. У нас има само няколко фирми, които произвеждат храни за котки и кучета, за разлика от многото месопреработватели и месарници. Така че за няколко часа властите могат да си свържат работа и да проверят дали тази фирма снабдява някой от производителите на храна за кучета и котки”, обясни експертът.

Той беше категоричен, че щом въпросното месо е било разположено до друго месо, което е подготвено за разпространение в търговската мрежа, трябва да бъде наложена глоба.

Д-р Иванов посочи, че суровините, които са предназначени за храна за животни, са много ниско качество. Той запита, че не му е ясно защо е необходимо в такъв случай да се внася месо от друга стара. Също така подчерта, че при тези суровини няма никакъв контрол. И ако такова месо стигне до цех за салами, за хората тази храна ще бъде вредна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова