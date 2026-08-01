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Пожарникарите продължават борбата с пламъците
Огнената стихия във Франция и Испания продължава да поглъща огромни площи и да принуждава хиляди хора да напускат домовете си. Продължителната суша, горещините и недостигът на вода във Франция допълнително затрудняват борбата с пламъците.
Нов огнен фронт избухна през нощта във Вар, Южна Франция. Край Корен пламъците унищожиха около 10 хиляди декара растителност, а близо 2 хиляди души бяха евакуирани. От началото на годината във Франция са изгорели рекордните 1 милион и 160 хиляди декара.
Мегапожарите – новата заплаха на XXI век
Четирима пожарникари са загинали, а над 300 души са били задържани за предполагаемо предизвикване на пожари. Огнеборците във Франция и Испания вече работят на предела на силите си.Редактор: Ивайла Маринова
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