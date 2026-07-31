Изплащането на пенсиите за месец август ще започне на 7 август и ще продължи до 20 август, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка поща.

НОИ обяви откога пенсиите ще се раздават и в почивни дни

На същата дата - 7 август, ще бъдат извършени и банковите преводи към пенсионерите, избрали да получават пенсиите си по лична сметка.

От НОИ уточняват още, че на 4 август ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец юли.

Паричните обезщетения за безработица ще бъдат преведени на 17 август.

Припомняме, че Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавянията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни.

След промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден.

Изплащането на пенсиите вече няма да се бави заради почивни дни

Новият режим ще започне да се прилага от септември, който е първият месец, в който разпоредбите ще влязат в реално действие според актуализираните правила.

Редактор: Цветина Петкова