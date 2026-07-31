Година след смъртта на италианския моден дизайнер Джорджо Армани започва подготовка за телевизионен сериал, посветен на неговия живот и професионален път, предаде АПА. Проектът ще бъде реализиран от италианската продуцентска компания Lux Vide, а модната къща Armani ще предостави достъп до свои архиви.

Режисьор на международната продукция ще бъде италиано-турският кинодеец Ферзан Йозпетек. Заглавието на сериала все още не е обявено. Проектът е вдъхновен от историята на Армани - един от най-влиятелните дизайнери в съвременната мода.

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„Познавах Джорджо от много години, възхищавах му се и прекарвах време с него както на официални събития, така и в по-лична обстановка“, отбелязва Йозпетек, цитиран от АПА. По думите му двамата са разговаряли за киното, към което Армани е изпитвал голяма страст, както и за изкуството, костюмите, архитектурата и живота.

Режисьорът описва Армани като визионер и талантлив художник, но също така като човек с практичен подход и силна воля.

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Редактор: Никола Тунев