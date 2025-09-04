На 91-годишна възраст си отиде италианският дизайнер Джорджо Армани. Кралят на модата е починал в дома си. Легендата е основател на компанията "Армани" и е един от най-богатите хора в Италия.

„С безкрайна скръб "Армани Груп" съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен лидер - Джорджо Армани“, се казва в изявлението на фирмата.

► Животът на Армани

Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. Има по-голям брат - Серджо и по-малка сестра - Розана. Докато учи в "Liceo Scientifico Leonardo da Vinci" в Милано, Армани мечтае за кариера в медицината, особено след като прочита романа на Арчибалд Кронин „Цитаделата“.

Записва се да следва медицина в Миланския университет, но през 1953 г., след три години следване, прекъсва и се записва в армията. След като служи в продължение на две години, той изоставя следването си напълно и през 1957 г. намира работа като асистент и купувач в "La Rinascente" в Милано - тогава един от най-шикозните универсални магазини в Европа. Поради медицинското си образование той е назначен във Военна болница във Верона, благодарение на което посещава представления на Арена ди Верона.

Започва да създава нови модели през 1970 година, които се продават в няколко модни къщи в Италия. През 1974 г. е представена неговата първа колекция, която преминава при голям успех. Истинската слава го достига през 1975 г.

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.

Той е и сред първите дизайнери, забранили участието на модели с индекс на телесната маса (BMI) под 18 след смъртта на модела Ана Каролина Рестън през 2006 г. вследствие на нервна анорексия.

Армани имаше връзка със своя бизнес партньор, архитекта Серджо Галеоти, от 1975 до смъртта на Галеоти през 1985 г.

► Донатела Версаче за смъртта на своя колега

Италианската модна дизайнерка Донатела Версаче заяви, че светът „никога няма да забрави“ дизайнера Джорджо Армани, предаде АФП.

„Днес светът загуби един велик човек. Той остави следа в историята и ще бъде запомнен завинаги“, написа тя в Instagram.

Редактор: Дарина Методиева