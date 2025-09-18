Снимка: Getty Images
Моделиерът използваше Пантелерия като място за уединение
Южноиталианският остров Пантелерия ще преименува летището си на покойния моден дизайнер Джорджо Армани, съобщи австрийската информационна агенция АПА.
Армани, който почина на 4 септември на 91-годишна възраст, често прекарваше летните ваканции в имението си на островa, разположен между Сицилия и Тунис в Средиземно море. Италианската агенция за гражданска авиация (ENAC) приветства предложението, което беше внесено от общинския съвет на острова и подкрепено от транспортния министър Матео Салвини.
Снимка: Getty Images
Армани беше сред водещите световни модни дизайнери в продължение на десетилетия.
Моделиерът използваше Пантелерия като място за уединение. Неговото имение се състоеше от седем традиционни местни сгради от бял камък от лава с куполни покриви, заобиколени от над 150 палми.
Последно сбогом на модната икона Джорджо Армани в Милано (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: Getty Images
Ръководителят на Италианската агенция за гражданска авиация Пиерлуиджи Ди Палма заяви, че преименуването отговаря на плановете за модернизация на летището и насърчаване на туризма на острова. До Пантелерия има полети от Рим, както и от сицилиански градове като Палермо, поясняват от АПА.
Снимка: Getty Images
Миналата година миланското летище Малпенса беше преименувано на името на починалия през 2023 г. италиански медиен магнат и дългогодишен министър-председател Силвио Берлускони, което предизвика остра полемика, припомня австрийската информационна агенция.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни