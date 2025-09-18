Южноиталианският остров Пантелерия ще преименува летището си на покойния моден дизайнер Джорджо Армани, съобщи австрийската информационна агенция АПА.

Армани, който почина на 4 септември на 91-годишна възраст, често прекарваше летните ваканции в имението си на островa, разположен между Сицилия и Тунис в Средиземно море. Италианската агенция за гражданска авиация (ENAC) приветства предложението, което беше внесено от общинския съвет на острова и подкрепено от транспортния министър Матео Салвини.

Снимка: Getty Images

Армани беше сред водещите световни модни дизайнери в продължение на десетилетия.

Моделиерът използваше Пантелерия като място за уединение. Неговото имение се състоеше от седем традиционни местни сгради от бял камък от лава с куполни покриви, заобиколени от над 150 палми.

Снимка: Getty Images

Ръководителят на Италианската агенция за гражданска авиация Пиерлуиджи Ди Палма заяви, че преименуването отговаря на плановете за модернизация на летището и насърчаване на туризма на острова. До Пантелерия има полети от Рим, както и от сицилиански градове като Палермо, поясняват от АПА.

Снимка: Getty Images

Миналата година миланското летище Малпенса беше преименувано на името на починалия през 2023 г. италиански медиен магнат и дългогодишен министър-председател Силвио Берлускони, което предизвика остра полемика, припомня австрийската информационна агенция.

Редактор: Цветина Петрова