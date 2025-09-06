Катафалка, превозваща тялото на Джорджо Армани , пристигна в театър „Армани“ в Милано тази сутрин. Иконата на модната индустрия ще бъде погребан по-късно този уикенд.

Армани, когото наричаха „кралят на италианската мода“ почина в четвъртък. Половин век след като основа едноименната си компания. Оттогава тя се превърна в конгломерат за луксозни стоки - от висша мода до парфюми, гримове и дори мебели.

Тялото на Армани ще бъде изложено за поклонение театъра, преди официална церемония в неделя. А в понеделник ще има частно погребение за най-близките.

Смъртта на Армани се усеща като голяма загуба в Италия. Той беше считан за национална икона и редица известни личности се изказаха по повод тъжното събитие.

