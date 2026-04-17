Цената при излизането ѝ в обращение е 144 евро (281.64 лева)

От 20 април 2026 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „150 години от Априлското въстание“ с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията „Българско възраждане“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281.64 лева). Tqще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ и на четири каси в Касовия център na ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали го прави от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да вземе още една като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 20 април 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.

