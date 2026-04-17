Франция и Великобритания са домакини на международна конференция в Париж за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток.

Във френската столица се очаква да се съберат представители на около 40 държави, които искат да покажат, че са готови да допринесат за отварянето на протока, веднага щом условията го позволят.

Преди дни френският президент Еманюел Макрон подчерта, че мисията ще бъде строго отбранителна. Той призова да не се пестят никакви усилия, за да се постигне бързо солидно и трайно уреждане на конфликта в Близкия изток по дипломатически път.

Редактор: Цветина Петкова