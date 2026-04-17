Испанският регулатор в областта на енергетиката и конкуренцията съобщи, че е започнал официално разследване във връзка с безпрецедентното прекъсване на електроснабдяването в Испания и Португалия през миналата година.

До тази стъпка се стига след като са били открити доказателства, че някои правила в енергийния сектор са били нарушавани в продължение на дълъг период от време.

Сривът в електроснабдяването в Испания и Португалия - свързано с уникален феномен

Националната комисия по пазарите и конкуренцията (CNMC) заяви, че макар тези нарушения да не са причинили прекъсването на електроснабдяването, те може да са повлияли на функционирането на електроенергийната система и да представляват административни нарушения. Поради това е необходимо да се проведе официално разследване.

В доклад от миналия месец регулаторният орган препоръча мерки за ограничаване на колебанията в напрежението в електроенергийната мрежа на страната след прекъсването на електрозахранването, както и за укрепване на електропреносните връзки с Франция. Не се посочват виновни, но се разследват евентуални нарушения поотделно.

В петък CNMC заяви, че е установила верига от събития, които постепенно са дестабилизирали електроенергийната система и са довели до мащабното прекъсване на електрозахранването на 28 април 2025 г., чиято непосредствена причина е бил скок в напрежението.

Голям срив остави без ток Испания и Португалия, евакуираха метростанции, светофарите угаснаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

От регулатора добавят, че някои от предполагаемите нарушения са продължавали дълго време, но сами по себе си не са достатъчни, за да се приписва вината за причината за прекъсването на електрозахранването на участващите компании. Разследването може да продължи между 9 и 18 месеца, в зависимост от тежестта на нарушението, като засегнатите страни ще имат възможност да представят аргументи и доказателства.