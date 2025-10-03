Големият срив в електроснабдяването, който засегна целия Иберийски полуостров през април и остави милиони хора в Испания и Португалия без електричество, интернет и мобилни услуги, е първият по рода си случай в Европа и вероятно в света. Това става ясно от първия междинен доклад, изготвен от 45 европейски експерти, натоварени с техническото разследване на инцидента, съобщава „Франс прес”.

„Това е най-сериозното прекъсване на електрозахранването, което Европа е преживяла през последните двадесет години, и най-важното е, че е първото по рода си, свързано с феномен на каскадно пренапрежение”, заяви Дамиан Кортинас, председател на Управителния съвет на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия.

По думите му подобен случай не е регистриран никъде досега. „Такова нещо никога досега не се е случвало в Европа, в това сме сигурни. Смятаме, че дори в световен мащаб няма подобен случай, макар че не разполагаме с пълна информация от всяка държава”, заявява той.

Прекъсването настъпи на 28 април и предизвика хаос в двата засегнати региона.

Настоящият доклад е „фактически” и описва хронологията на събитията. Той обаче не разкрива първоначалните причини. Очаква се окончателният доклад с конкретните причини и препоръки да бъде публикуван през първото тримесечие на 2026 г.

Според експерти около половин час преди аварията са били отчетени две колебания в мощността, напрежението и честотата на потока в електропреносната мрежа. Пренапрежението е предизвикало верижна реакция – загуби в електропроизводството и последователен отказ на електроцентрали, както термични, така и от възобновяеми източници.

Заместник-председателят на експертната група Клаус Кашниц посочи, че обработката на огромния обем данни е отнела значително време, а някои „трети страни” не са предоставили нужната информация на оператора на испанската мрежа „Ред електрика”, което затруднява анализа.

Окончателното изясняване на причините предстои, но специалистите подчертават, че инцидентът ще се превърне в ключов случай за бъдещото развитие и защита на енергийните мрежи в Европа.

