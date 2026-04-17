Финансовите министри и управителите на централните банки от страните от Г-7 подчертаха в четвъртък, че е наложително да се ограничат глобалните икономически последици от продължаващия конфликт в Близкия изток.

„Позицията ни е единодушна - необходимо е спешно да се намали тежестта върху световната икономика, причинена от продължаващото напрежение“, се посочва в общо изявление след срещата им във Вашингтон.

Представителите на Г-7 отново акцентираха и върху „належащата нужда от постигане на траен мир“ в региона.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова