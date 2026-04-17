Няма опасност от недостиг на горива у нас. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, след като инспектира предприятие за керамика, получило финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му страната ни е гарантирала безпроблемното функциониране на българската рафинерия, но е напълно възможно да се стигне до недостиг на керосин и дизел на европейския пазар.

Трайчо Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, а не за въздействие върху цените

„България е една от само четири страни в Европейския съюз, която произвежда повече горива от всякакъв тип, отколкото имаме нужда за местния пазар. Това е добре, но още по-добре е, че гарантирахме безпроблемното функциониране на българската рафинерия за още шест месеца, и то половин месец преди крайния срок, така че да няма напрежение и треперене като ноември месец”, коментира енергийният министър.

