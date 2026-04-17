„Тази кампания е вяла в медиите, но е много активна в социалните мрежи, където точно ние сме активни”, заяви студентката по „Политически мениджмънт и публични политики” в НБУ Емила-Лилия Петрова. Любомир Йосифов, който изучава „Политиката и обществото на английски език”, допълни, че е забелязал „брутални и организирани атаки срещу демократичното общество като цяло”, целящи да спрат всякаква промяна. Двамата споделиха своите наблюдения в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS в разговор за очакванията на младите хора към властта.

Емила-Лилия Петрова посочи, че според проучвания хората между 19 и 25 години имат висока избирателна активност и изпълняват гражданския си дълг. Тя подчертала, че в университета темата за предстоящия вот е постоянно в разговорите на студентите, като много от тях са включени в инициативи на младежки и граждански организации за насърчаване на информирания избор.

► Гласуването като инструмент за отговорност: Защо младите са мотивирани

Любомир Йосифов отбеляза, че днес са нужни „тройно повече усилия”, за да се запази постигнатото от родителите по време на прехода. Според него основният смисъл на гласуването е да се държат политиците отговорни за техните действия. „Отиваш и държиш тези хора отговорни на изборите – това е инструментът, който трябва да използваме като граждани”, заяви той.

Емила-Лилия Петрова подкрепи тази теза, като добави, че ако човек не гласува, губи правото си да се оплаква от случващото се в държавата. Тя призова връстниците си да четат политическите програми, за да открият кой може да ги представи най-добре в парламента. Двамата политолози бяха категорични, че гласуването е само половината от работата, а другата половина е постоянното проследяване на процесите и гражданската активност.

► Очакванията за стабилност

По отношение на бъдещото управление младите политолози очертаха следните приоритети:

Устойчивост и последователност: Емила-Лилия Петрова подчерта нуждата от конкретни стъпки за решаване на проблемите и разбирането, че промените отнемат години работа.

Проевропейска ориентация: Любомир Йосифов заяви, че за него като млад човек е изключително важно правителството да бъде силно проевропейско.

Икономика и правосъдие: Йосифов посочи като ключови приемането на стабилен бюджет за страната и силни антикорупционни дейности.

Двамата изразиха скептицизъм относно бързото постигане на парламентарно мнозинство. Емила-Лилия Петрова призна, че не е оптимист, а Любомир Йосифов сподели своите опасения, че през есента е възможно страната отново да отиде на избори „две в едно” – президентски и парламентарни.

Редактор: Мария Барабашка