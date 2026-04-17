Неправоспособен 88-годишен шофьор с нерегистриран автомобил е установен от полицията в Свищов, след като предизвикал катастрофа, съобщи кореспондентът на БТА Антоанета Бълдъркова.

Пътният инцидент станал в четвъртък. Колата, управлявана от възрастния мъж, ударила друг автомобил. Пострадали хора няма.

Две деца и две жени пострадаха тежко при катастрофа на „Струма“

При извършената проверка служителите на реда установили, че виновният водач няма книжка, а автомобилът му е със служебно прекратена регистрация. По случая е образувано бързо производство.

