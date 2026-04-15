Четирима души - две жени на 39 и 41 години и две деца на 11 и 1 г., са пострадали при пътнотранспортно произшествие на 50-ия километър от автомагистрала „Струма“.

По първоначална информация пътният инцидент е възникнал след сблъсък между румънски микробус и лек автомобил. Пострадалите са пътували в колата. Те са транспортирани и настанени за лечение в болнично заведение в Дупница.

Заради произшествието движението в участъка в посока София се осъществяваше само в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. На място трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Повдигнато е обвинение на 25-годишен румънец. Според информация на Апелативна прокуратура – София шофьорът на буса се движел в аварийната лента, където блъснал спрелия лек автомобил.

Пострадалите жени са в кома. Едното дете е с кръвоизлив в мозъка и счупени прешлени, а другото е в комоцио с опасност за живота.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Редактор: Цветина Петкова