Президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев упражни правото си на отговор след изказване на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев в предаването „Твоят ден”. Бинев заяви, че министърът няма реална представа за проблемите в таекуондо и постави под въпрос критериите за оценка на спортните успехи, използвайки метафората: „Той, ако се класира на автомобилно състезание на трето или четвърто място, би ли приел грамота за петнадесето място?”.

Бинев категорично отхвърли твърденията, че забавянето на финансирането е по вина на федерацията. Според него закъснението е целенасочено и се дължи на „тромавата работа на ММС”. Той посочи, че седем месеца след подаване на проекта, министерството е започнало да задава уточняващи въпроси, за да протака сключването на договор.

В позицията се подчертава, че въпреки липсата на средства от министерството, таекуондото е постигнало исторически резултат на Световното първенство в Узбекистан. Бинев отбеляза, че е получил поздравления от всички, освен от министъра и неговия екип. „Може би „Уважаемият“ министър не знае, че всъщност най-важният за него продукт е спортът и класиранията на големи първенства и че трябва да бъде благоразположен към тези, които създават този продукт”, заявява президентът на БФТ.

Слави Бинев отправи и критика към администрацията на ММС, питайки дали тя проявява солидарност в моменти на криза, или си получава заплатите, докато ощетява създателите на спортния продукт. Той допълни, че вместо да решава наболелите проблеми, министърът е избрал да замине, за да гледа Олимпиадата.

Пълния текст на позицията на Слави Бинев без редакторска намеса:

Аз смятам, че „уважаемият“ министър няма реална представа за проблемите в таекуондо, защото освен една среща с АБСФ, не съм имал възможност да ги обсъдя с него и да му задам въпроса той, ако се класира на автомобилно състезание на трето или на четвърто място, би ли приел грамота за петнадесето място?

Относно твърдението на министъра, че забавянето на финансирането е по наша вина, заявявам, че забавянето (което вече смятам, че не е случайно, а е целенасочено срещу нас) се дължи на изключително бавната и тромава работа на ММС и изключително сложна комуникация с тях. Седем месеца, след като сме подали проекта за финансиране, те се сетиха да ни задават уточняващи въпроси, за да протакат сключването ни на договор с тях. И цялото това закъснение идва с оглед на твърдението на министъра, че са се справили с всички проблеми в спорта, което далеч не е вярно.

Аз наистина съм учуден от това, че те, виждайки, че допускат грешки, дори нямат желание да кажат – съжаляваме, направихме грешка, дай да видим как да я оправим. Освен всичко останало, въпреки че нямаме никакво финансиране от Министерството на младежта и спорта, ние направихме исторически резултат на Световното първенство в Узбекистан, за което получихме поздравления от абсолютно всички в България, освен министъра и неговия екип. Може би „Уважаемият“ министър не знае, че всъщност най-важния за него продукт е спорта и разбира се класиранията на европейски, световни първенства и олимпийски игри и че трябва да бъде изключително благоразположен към тези, които създават този продукт.

На това място искам да задам въпроса дали в тези моменти на всеобща криза, с която те се извиняват, дали министърът и администрацията са солидарни или си получават заплатата, без да разбират, че ощетяват, тези които създават продукта. Това не би могло да се случи в частна компания. Истинският лидер остава последен, когато нещо не е наред.

Вместо да се заеме с решаването на наболелите проблеми в спорта, министърът реши да замине да гледа Олимпиадата. Без коментар ! Така че неговият въпрос относно това от кого да вземе парите, не е мой въпрос. За мен е недопустимо да се вземат решения за финансиране, които ощетяват колеги и съмишленици. Работа на министъра е да намери средства за всички и да ги разпредели справедливо по ясни критерии, най-вече според успехите на всеки един спорт. Това е една от най-важните точки, които ние сме препоръчали, но която господин Бербатов не прочете на инструктажа си онзи ден, където освен някои положителни препоръки, имаше и абсурдни предложения, чрез които искат да

се обслужат всякакви интереси ползвайки спорта като претекст за вкарване и на други субекти, което бе „елегантно“ прескочено на неговата презентация. Очаквам от министъра да бъде справедлив, коректен и да не се оправдава с обстоятелства и предшественици. В случай че не може да гарантира феърплей, не би трябвало да заема тази позиция.

На това място подчертавам, че най-важният въпрос в министерството за бюджета на федерациите се решава от тайна комисия, която обезсмисля ролята на министъра. В нея няма представители на федерациите. Всеки спорт си има своите особености. Кои са тези специалисти, които са наясно с особеностите на над 110 спорта?! Никъде не е ясно на базата на какви критерии те вземат своите решения за финансирането на федерациите. Пълна непрозрачност и субективност!

Министърът ми е казвал, че съм „назначен“, за да помагам на спорта и да търся средства от спонсорство, нещо, което явно правя, за да преодолея липсата на помощ от министерството. Подчертавам, че не съм назначен от него, а съм избран. Също така къде е той, когато трябва да осигури средства, само че за сто пъти повече спортове?

Благодаря за възможността да се чуе и част от моето мнение.

С уважение,

Слави Бинев

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка