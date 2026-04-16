Финансистът коментира, че няма по-добър и ефективен начин за ограничение на потреблението на дадено нещо от цената
Мерките, които планира Европейската комисия за овладяване на кризата заради петрола и войната в Близкия Изток, няма да доведат до решение. Това каза финансистът Любомир Дацов в предаването „Денят на живо”. Той е и член на Фискалния съвет, и бивш зам.-министър на финансите. Според него ограниченията, които в повечето случаи включват мерките, няма да проработят и дори е възможно заради политическите позиции на политиците в ЕК да бъдат подадени оставки.
Дацов коментира, че принципно няма по-добър и ефективен начин за ограничение на потреблението на дадено нещо от цената. „Основният политически въпрос е ако се стигне до физически недостиг на петрол, Европа ще смени ли позицията си по отношение на Русия и как”, подчерта финансистът. Според него компенсацията от 20 евро у нас не решава никакъв проблем, но е правилното решение.
ЕК одобри помощ заради цените на тока за енергоемките отрасли в България
Бившият зам. финансов министър коментира още, че кризата е лошо нещо, но тя оптимизира икономиката и маха излишните неща. Дацов заяви, че удължителният бюджет по същество е нов бюджет, тъй като имаме актуализирани заплати и пенсии, капиталова програма, дългови тавани и т.н.
По думите му след изборите ще трябва да бъде приет редовен бюджет, но това ще е проформа, защото чисто икономически ние имаме актуализирана план-сметка. „Надявам се, че водещите политически партии ще спазят ангажиментите си. Ако го направят, ще виждаме внимателни, но последователни стъпки за фискална консолидация, тоест ограничаване на дефицитите, програми и реформи, които са към повишаване ефективността на бюджета. Това е изходът при кризата – да направиш реформи, които ще направят нещата по-ефективни. Популизмът никога не работи, няма да проработи и в тази ситуация”, каза Любомир Дацов.Редактор: Цвета Лазаркова
