Задържаха непълнолетен и двама млади мъже във връзка с убийството на мъж във варненския квартал "Владислав Варненчик". Непълнолетното момче е обвинено в убийство, извършено по хулигански подбуди.

Другите мъже са на 18 и 23 години. Те са обвиняеми за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди на жертвата.

Разследват убийство на мъж във Варна

Сигнал за намерено тяло на 46-годишен мъж на обществено място е подаден на 13 април. От първоначалния оглед и извършената аутопсия станало ясно, че се касае за извършено убийство. Започнати са незабавни действия по разследване на случая.

По информация на NOVA са били установени прободни рани в областта на бедрата и седалището на убития мъж.

