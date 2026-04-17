Вълна от недоволство срещу високите цени на горивата се разраства в Северна Европа, като най-силно засегната е Ирландия (Ейре). Протестите вече се пренасят и в части от Обединеното кралство, включително Северна Ирландия.

Протестите в Ирландия са масови, а властите са били принудени да използват не само полиция, но и армейско съдействие.

Кризата с горивата: Рискът от затваряне на втори ключов проток води до нови поскъпвания

Протестиращи фермери са блокирали ключова рафинерия, което е довело до недостиг на гориво на около 40% от бензиностанциите. Имало е и опити за блокиране на пристанища и петролни танкери.

В парламента е проведен остър дебат, като се е стигнало до искания за вот на недоверие към правителството. В крайна сметка властите са се съгласили на пакет от около 505 милиона евро помощ за фермерите - основната протестна група.

Основните опасения на земеделците са свързани не само с поскъпването на горивата, но и с растящите цени на торовете, които застрашават реколтата им.

Протестите се изразяват и в бавни шествия с селскостопанска техника, които блокират магистрали, градски артерии и достъпа до ключови обекти. Дори летището в Дъблин е било временно затруднено, след като достъпът до него е бил ограничен.

Нови мерки срещу по-скъпите горива в Европа

Цените на горивата в региона остават високи - около 1,90 паунда за дизел и около 1,80 евро за бензин, въпреки леко стабилизиране след продължителен ръст. Властите са извършили арести на организатори на протестите, като има съмнения за участие на крайнодесни групи, които подстрекават към блокади.

Паралелно с протестите се очаква сериозно напрежение около предстоящи избори. В някои райони секциите са ограничени, което може да доведе до дълги пътувания и опашки. В Шотландия например се очаква да има само една избирателна секция в Единбург.