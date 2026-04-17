Над 30 сигнала са постъпили в Министерството на труда и социалната политика за опити да се въздейства върху вота на гражданите чрез инструментите на социалната политика. Това обяви служебният социален министър Хасан Адемов.

Шест от сигналите са препратени към МВР, други два – към прокуратурата, а останалите са предадени на Инспектората към министерството, за да се наложат административни и наказателни мерки.

„Много интересен сигнал имаме от вчера. В село Вълнари, община Никола Козлево, работещи по субсидирана програма за заетост са били принудени от секретаря на населеното място да раздават по къщите рекламни материали – запалки, флаери и други. В момента, в който на място отиват контролните органи и представители на МВР, се появява информация, че въпросните лица излизат в отпуск. Изключително „гъвкави“ са представителите на местната власт", каза Адемов.

Изпълнителният директор на ГИТ разпоредил проверка. „Тези хора са били разпитани, защото очевидно има нарушение на правилата. Вероятно с тази община проектът ще бъде прекратен и ще бъдат наложени съответните мерки", каза Адемов.

Като цяло сигналите до министерството са свързани с използването на програмата „Топъл обяд", както и с програмите за подпомагане с хранителни продукти, които се раздават с помощта на БЧК.

„Това са европейски средства – не са пари нито на общините, нито на политически партии. Благодарим на служителите на Агенцията за социално подпомагане, които съдействат да няма нарушения в това отношение, както и на Червения кръст, които изпълняват задълженията си”, допълни Адемов.

Той посети предприятие, което работи в събота и неделя, за да запознае служителите с правата им като избиратели и със задължението на техния работодател да им осигури възможност да гласуват. Той обяви, че заедно с ГИТ са направили над 4 000 проверки в цялата страна.

Редактор: Ина Григорова