При акция срещу купуването на гласове на четири адреса във Варна са открити 200 000 евро. Парите били разпределени в пликове. Намерени са и списъци, съдържащи лични данни. За това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Според полицията става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В нея участвал и общински съветник от Провадия. Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Кандев съобщава още, че в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които в полицията има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия.

Съставени са 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

Вътрешният министър Емил Дечев съобщи и за още една акция срещу купения вот - във Велико Търново. При нея от автомобила на лице с имуните - кандидат за депутат, са открити и иззети пари и списъци с имена на граждани. В колата пътувал и многократно осъждан мъж.

