Снимка: АП, БТА
Понтификът осъди експлоатацията на Африка, обвинявайки външни сили, че използват ресурсите на континента
Папа Лъв XIV остро разкритикува „тираните“, които според него опустошават света. Изказването Светият отец направи по време на посещение в размирния град Баменда в Камерун - епицентър на дългогодишен сепаратистки конфликт.
„Горко на онези, които използват религията и името на Бог за политическа и икономическа изгода“, заяви папата, подчертавайки, че светът страда заради малцина, но се крепи на солидарността между хората.
Понтификът осъди и експлоатацията на Африка, обвинявайки външни сили, че използват ресурсите на континента за печалба. Още при пристигането си той призова управляващите в Камерун да се борят с корупцията и нарушенията на човешките права.
Междувременно напрежението между папата и президента на САЩ Доналд Тръмп продължава да ескалира. Американският лидер отхвърли критиките на Лъв XIV, но заяви, че няма конфликт с него.
Последвайте ни