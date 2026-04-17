Петролен разлив в Мексиканския залив, който през февруари нанесе щети на морския живот и замърси плажове, е причинен от теч в района на находището Абкатун, експлоатирано от държавната компания „Петролеос Мексиканос“ (Пемекс). Това съобщиха изпълнителният директор на компанията Виктор Родригес и представители на правителството.

По думите на Родригес, става въпрос за теч от петролопровод, както и за извършвани ремонтни дейности, за които ръководството на компанията не е било информирано своевременно. В резултат на инцидента няколко служители ще бъдат освободени от постовете си.

„Пемекс“ ще преразгледа процедурите си, така че при подобни аварии отговорните лица да бъдат уведомявани по-бързо. Компанията ще подобри и механизмите за оценка на мащаба на разливите, нанесените щети и необходимите действия за почистване, увери Родригес.

По-рано беше съобщено, че теч от петролен тръбопровод на „Пемекс“ е причинил разлива, започнал още през февруари и достигнал бреговете през март. Трима служители са били уволнени, тъй като не са докладвали навреме за аварията.

Разливът предизвика сериозно недоволство сред местните жители, които се опасяват, че замърсяването може да засегне лагуна, използвана за отглеждане на риба и скариди.

В края на март властите посочиха течове от морското дъно като една от възможните причини за петрола, изхвърлен по крайбрежието, като същевременно разследваха и преминаващи в района танкери по време на установяването на замърсяването.

Редактор: Цветина Петкова