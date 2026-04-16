„Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава от търговията с демокрацията. За съжаление, това не е единственият пазар, в който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има един по-тих, по-незабележим, но не по-малко опасен способ и това е търговията със здраве”. Това заяви на заседание на Министерския съвет служебният министър-председател Андрей Гюров.

Той отбеляза, че се използват слабостите на една „пробита система”, за да се попълнят „партийните каси”. „Цената отново се плаща от българските граждани. Оказва се, че системата е направена така, че да бъде източвана и с тези пари да няма възможност да се помага на българските граждани”, посочи премиерът.

По думите му здравният министър доц. Михаил Околийски му е докладвал за болници, които използват "вратички в закона” не за да лекуват по-добре, а за да печелят повече. „Например, болница, в която едно лекарство струва 25 хиляди лева, в друга е 125 хиляди лева”, каза Гюров.

