Четири дни преди предсрочните парламентарни избори служебното правителство отправи категоричен призив за активност и бдителност срещу опитите за манипулиране на вота. Премиерът Андрей Гюров подчерта, че всеки сигнал за нередности трябва да срещне „твърд отпор“, а институциите са в готовност да реагират.

По думите му през последния месец гражданите са изиграли ключова роля, като не са останали безучастни и са подавали сигнали за нарушения. „Правителството ги чу и действа. МВР работи денонощно“, заяви Гюров. Той очерта три основни стъпки за гарантиране на честни избори – сигналите от гражданите, действията на МВР по разследване и задържане на нарушители и решаващата роля на прокуратурата.

Андрей Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев отчете значително засилена активност в противодействието на престъпленията срещу политическите права на гражданите. По думите му има ръст както на образуваните досъдебни производства, така и на задържаните лица в сравнение с изборите през октомври 2024 г.

"МВР работи по всички нива на организирани схеми за купуване на гласове. До момента са изпратени около 30 преписки към Софийската градска прокуратура срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни за участие в изборни престъпления. Решението дали да им бъдат повдигнати обвинения е в правомощията на прокуратурата", посочи Дечев.

Той съобщи, че в Пловдив е установен един от най-сериозните случаи – подготвяно купуване на гласове със сума от около 90 хиляди евро. В същото време, по думите на вътрешния министър, директорът на областната дирекция на МВР в града е бил призован за разпит като обвиняем, а в Пазарджик заместник-директор на полицията е отстранен от длъжност, като делото му предстои да бъде разгледано на втора инстанция.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов изрази притеснения относно действията на прокуратурата. Според него има забавяне или нежелание за предприемане на необходимите мерки по отношение на имунитетите на кандидат-депутати. Той постави въпроса дали това не е свързано с проблеми в ръководството и легитимността на държавното обвинение.