За първи път в България Районната избирателна комисия в Пловдив-град въвежда нова система, която цели да намали дългото чакане след края на изборния ден. Инициативата ще позволи на секционните избирателни комисии, попълнили коректно протоколите си, да предават изборните книжа приоритетно.

Идеята е разработена от екипа на 16-а РИК, като по предложение на ръководството е създадено специално електронно приложение. То ще бъде достъпно на сайта на комисията веднага след края на изборния ден.

„Сиела Норма“: Няма риск машините да променят вота

Членовете на СИК ще могат да въведат данните от протоколите си в електронен вариант. Ако няма математически грешки, системата ще генерира т.нар. „зелен код“. Той ще служи като пропуск за „златния коридор“ - бърза писта за предаване на документите без чакане.

„Това е индикация, че протоколът е попълнен правилно. Комисиите с такъв код ще бъдат пропускани с предимство“, обясни секретарят на РИК Кристиан Гьошев.

Ако системата открие грешки, тя ще посочва къде са те, за да могат да бъдат коригирани още преди комисията да пристигне за предаване на документите.

По думите на Гьошев, основната разлика с приложението на Централната избирателна комисия е, че пловдивската система генерира уникален код, който служи като доказателство за коректност на протокола и дава приоритетен достъп.

Системата обаче няма официална стойност и не може да служи като окончателен изборен резултат. Ако при проверка се установи, че комисия със „златен коридор“ е представила грешен протокол, тя ще бъде връщана в края на опашката.

„При сериозни несъответствия цялата комисия ще трябва да изчака обработката на всички останали, преди отново да предаде документите“, уточни председателят на РИК Калоян Сухоруков.

Показана или заснета бюлетина се обявява за недействителна

Новата система се въвежда на фона на традиционни проблеми с обработката на изборните протоколи - най-често грешки при изчисленията и при отчитането на преференциите. Именно те водят до дълги часове чакане и напрежение в изборната нощ.

Допълнителен стимул за комисиите е и финансов бонус - възнаграждение за коректно попълнени протоколи.