Няма риск машините да променят вота, проблемите с тях са технически и подлежащи на профилактика. Това каза в ефира на „Твоят ден“ юристът и акционер в „Сиела Норма“ Иван Тодоров. Той увери, че подготовката за предстоящите избори и организацията по инсталирането на устройствата вървят в срок и без съществени затруднения.

„Аз винаги съм бил спокоен по отношение на работата на „Сиела Норма“. Няма нито един случай ние да сме се забавили до този момент. За първи път нямаме съществени проблеми при самия изборен процес. Няма мотаене и протакане на договори. Нямаме никакви проблеми и с Министерството на електронното управление - напротив, има сериозно съдействие“, посочи той.

По думите му ключовите процедури, включително удостоверяването на софтуера, са били извършени навреме и под контрол на институциите.

Показана или заснета бюлетина се обявява за недействителна

Тодоров постави основен акцент върху сигурността на машинното гласуване. Той категорично отхвърли възможността за манипулация на изборния резултат. „Никакъв риск за губене или промяна на гласа не съществува. Няма такава възможност - нито софтуерно, нито технически“, заяви той.

Според него възможните проблеми са единствено технически - свързани с износване или повреди на устройствата. „Машините може да се повредят или да спрат да работят, но това е технически въпрос. В света е прието, че около 2% от устройствата може да дефектират. Ние поддържаме по-нисък процент“, допълни Тодоров.

Той посочи като основен организационен проблем невъзможността фирмата да извършва профилактика на машините преди избори. „Ние многократно сме искали да извършваме профилактика и ремонт преди вота, но никога не сме били допускани от ЦИК. Причината за това вероятно е притеснение от вмешателство, но ние настояваме това да става под пълен контрол на институциите“, каза той.

По думите му устройствата се използват многократно и подлежат на механично износване, включително при неправилна употреба в секциите. „Машините падат, бутат се, понякога картите се поставят неправилно. Това може да доведе до повреди на принтера или четеца. Не е нещо необичайно, просто трябва профилактика“, обясни той.

Тодоров разясни и процеса по подготовка на машините непосредствено преди изборите.„Софтуерът с кандидатските листи се инсталира в машините под строг контрол на Министерството на електронното управление. Всичко се извършва прозрачно и под наблюдение“, каза той.

По думите му процесът е строго регламентиран и се извършва в кратки срокове преди изборния ден. „Работи се усилено, включително до късно вечер. Важно е да има време за резерв, но до момента всичко върви по график“, допълни юристът.

ЦИК показва процеса по инсталиране на машините за гласуване

Тодоров подчерта, че системата на машинното гласуване съдържа вътрешен отчет и контрол.„Машината има вътрешен отчет. Можеш да видиш какво е записала. Именно тя засича несъответствия, ако има такива. Това е доказано в практиката“, заяви той.

Тодоров подчерта мащаба на ангажирания екип в изборния ден, като заяви: „Десетки хора са ангажирани. Освен това има хора, които работят отделно, софтуерни специалисти, които не са присъствали на място. Присъстват непрекъснато десетки хора, плюс хората от Министерството на електронното управление“.

А в деня на вота ще работят около 6000 хиляди специалисти - техници, както и хора, които ще транспортират машините.

По отношение на логистиката Тодоров увери, че няма сериозни затруднения: „При транспорта няма проблеми. Досега жандармерията и полицията са ни оказвали пълно съдействие“.

В ЦИК няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения

Той обясни и как е организирана техническата поддръжка в секциите: „На няколко секции има по един техник, който инсталира машината. Ако всичко е наред, се разпечатва тестов протокол и машината е готова за пускане“.

ЦИК: Готови сме за изборите, машините се инсталират под контрол, профилактиката е извършена от държавата

Заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева коментира в ефира на „Твоят ден“ подготовката за предстоящите избори, работата с машините и организационните мерки, включително видеонаблюдението, хартията и новите правила за гласуване.

Матева обясни, че подготовката на машините вече е в ход. „Машините се инсталират във склада от „Сиела Норма“. Преди това се прави профилактика“, обясни експертът.

Говорителят на ЦИК увери, че изборната администрация е подготвена за всякакви ситуации, но подчерта, че основната работа е координационна. „Предизвикателства винаги се появяват, но ние сме за това тук - да вземем съответните решения. За първи път на тези избори ще направим така, че в пет изборни района хората с увредено зрение да могат да гласуват самостоятелно с хартиена бюлетина - чрез тактилни шаблони“, добави тя.

Матева подробно описа процедурата на машинното гласуване: „Изчаква се да се зареди електронната бюлетина. Тя е на две страници. С бутона Следващ и Предишен се прелиства. А когато е направен избор, с бутона Преглед се проверява, а след това с Гласуване вече няма връщане назад“.

Матева коментира и логистиката на изборния ден. „Традиционно в петък преди изборния ден машините тръгват за най-отдалечените места, а в събота - за София и около София“, поясни тя.

Относно параваните за гласуване тя отбеляза, че тази година покритието е значително по-добро, а това ще гарантира тайната на вота. „Гражданите могат да наблюдават преброяването на гласовете. Устройствата ще бъдат включени след края на изборния ден и ще останат включени до предаването на материалите“, увери Матева.

Матева допълни, че е създадено и дигитално приложение за проверка. „Информационно обслужване разработи мобилно приложение на електронния протокол. Съветваме всички членове на СИК да го използват за проверка на данните“, завърши тя.

