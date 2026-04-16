Три дни остават до изборите. Централната избирателна комисия ще покаже процеса по инсталирането на машините за гласуване. В склада, където се съхраняват и подготвят устройствата, ще бъдат допуснати представители на медиите.

Показана или заснета бюлетина се обявява за недействителна

Дейностите се контролират от държавни експерти, които проверяват и генерирания хеш код. Той служи за проверка на автентичността на софтуера, инсталиран в машините за гласуване.



У нас в над 9 300 секции ще може да се гласува с машина. Утре се очаква машините за гласуване да потеглят към различни точки на страната под охраната на МВР.

