Избирателят носи административнонаказателна отговорност за това нарушение, обясниха от ЦИК
При показан или заснет вот, секционната комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна. Това съобщават от ЦИК във Facebook.
„Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина и не се допуска той да гласува повторно. Не се и подписва в избирателния списък”, заявяват от ЦИК. От Комисията допълват, че за това нарушение избирателят носи административнонаказателна отговорност.
В ЦИК няма постъпили сигнали за сериозни предизборни нарушения
