При показан или заснет вот, секционната комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна. Това съобщават от ЦИК във Facebook.

„Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина и не се допуска той да гласува повторно. Не се и подписва в избирателния списък”, заявяват от ЦИК. От Комисията допълват, че за това нарушение избирателят носи административнонаказателна отговорност.

