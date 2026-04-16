Българските домакинства губят средно по 300 евро годишно от разхищение на храна
Българските домакинства губят средно по 300 евро годишно заради изхвърлена храна. Около 41 килограма на човек отиват в боклука всяка година. Защо купуваме повече, отколкото можем да изядем - и как това се превръща в навик? Темата в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS коментира Светослава Симеонова, изпълнителен директор на компания, която се бори с разхищението на храна.
Тя обърна внимание, че най-големият процент от разхищението на храна - между 50% и 60%, се случва в домакинствата, след това в големите супермаркети и в ресторантьорския бизнес. По думите ѝ има разхищение и в самите производства, още преди храната да е опакована, като това представлява сравнително малка част от общото разхищение.
"Най-голямото е в края на веригата и то е това, което доста по-лесно бихме могли да спрем, стига да се замислим", каза тя и подчерта, че с малки стъпки можем да направим промяна в нашето ежедневие, така че количеството изхвърлена храна да стане значително по-малко.
Разхищението на храна - един от тихите, но сериозни проблеми в световен мащаб
По думите ѝ тенденцията за разхищение на храна започва да се обръща. "Виждаме все повече устойчиви политики. В държави като Франция се забранява дори изхвърлянето на храна от магазини, правят се намаления, така че храната в края на деня да бъде изкупена от магазина", споделя Симеонова.
Редактор: Ивета Костадинова
