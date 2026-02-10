Разхищението на храна остава един от най-тихите, но тежки проблеми – с екологични, социални и икономически последствия. За трета поредна година кампанията Zero Food Waste насочва вниманието към това как всеки от нас може реално да намали хранителните отпадъци. Повече по темата разказа Светослава Симеонова – съосновател и изпълнителен директор на компания с кауза, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Разхищението на храна е един от най-големите замърсители на природата в световен мащаб, каза тя. И допълни, че в същото време в много райони на планетата има недостиг и гладуващи.

Симеонова обясни, че кампанията се развива основно в дигиталните мрежи и е насочена към всички хора. Целта е да се замислим, че както бихме могли да сме част от проблема, така можем да сме и част от решението.

Най-много храна се губи в домакинствата, обясни още експертът. В света близо 1/3 от произведената храна се разхищава. След това най-много се губи в хотелиерството и ресторантьорството, а най-малко – в производството.

Тя даде съвети как са ограничим изхвърлянето на храна.

